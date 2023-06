#10 Friedrich-Schiller-Universität Jena

StudyCheck, nach eigenen Angaben das reichweitenstärkste Bewertungsportal für Studiengänge in Deutschland, hat die beliebtesten Universitäten 2023 gekürt. Dafür wurden die 2022 auf der Plattform abgegebene Sternebewertung sowie die Weiterempfehlungsrate zu einem Scorewert zusammengefasst. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena belegte mit 8,63 von 10,00 möglichen Punkten den zehnten Platz. Die 1558 gegründete Bildungseinrichtung zählte den Angaben zufolge zuletzt 17.604 Studierende, 380 Professoren und 163 Studiengänge. Die höchste Weiterempfehlungsrate (100 Prozent) erzielte demnach der Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften. Es folgten Psychologie und Englisch auf Lehramt. Thüringen war als einziges Bundesland neben Bayern und Baden-Württemberg in den Top 10 vertreten.

