NFL-Star Jakob Johnson über seine erste Million

von Jannik Tillar Der Stuttgarter Jakob Johnson ist in den USA ein Footballstar. Warum er Aktien von E-Autos im Depot hat und selbst ein Altauto fährt, erzählt er im Interview

Herr Johnson, Sie sind einer von nur drei deutschen Footballspielern in der NFL – der größten Sportliga der Welt. Wie kommt man als kleiner Junge in Stuttgart auf die Idee, einmal NFL-Profi zu werden?

JAKOB JOHNSON: Gute Frage. Football war damals in den 2000ern noch nicht so groß wie heute in Deutschland. Ich war aber immer ein sehr aktives Kind und habe fast alle Sportarten ausprobiert. Am Ende hat mir Football am meisten Spaß gemacht. Die Idee, Profi zu werden, kam dann erst viel später.