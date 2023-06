Extrem viel Teilzeit an Schulen

Der Mangel an Lehrern spiegelt sich auch in einer hohen Teilzeitquote wider. Im Schuljahr 2021/2022 waren rund 709.000 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen beschäftigt. Knapp 41 Prozent arbeiteten in Teilzeit. Das war der höchste Wert seit zehn Jahren. „Besonders Frauen reduzieren häufig ihre Arbeitszeit“, teilte Destatis mit. „Im Schuljahr 2021/2022 war die Teilzeitquote bei Lehrerinnen (48,2 Prozent) mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern (20,1 Prozent).“ Auf sogar mehr als 50 Prozent Teilzeit kamen Bremen und Hamburg. In Sachsen-Anhalt waren es hingegen nur knapp 21 Prozent.

Mehr