von Clemens Puppe Die Karlsruher Wirtschaftswissenschaftlerin Nora Szech ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Szechs Kollege Clemens Puppe erinnert an ungewöhnlich begabte und mitreißende Forscherin

In kürzester Zeit hat sich Nora Szech mit einer Reihe von hervorragenden und viel beachteten Forschungsbeiträgen national und international einen ausgezeichneten Ruf erworben. Sie gehörte zu den herausragenden Persönlichkeiten ihrer Generation in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Ihre Forschungsschwerpunkte lagen im Bereich der Verhaltensökonomie, des Marktdesigns, der Experimentalökonomie und der Spieltheorie.

Nach dem Studium der Mathematik und der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und einer kurzen Tätigkeit im Investmentbanking absolvierte Nora Szech im Jahre 2010 die Promotion an der Bonn Graduate School of Economics. Im Jahre 2012 nahm sie einen Ruf auf eine Professur für Industrieökonomie an der Universität Bamberg an. Im Jahre 2013 folgte sie dem Ruf an das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) auf die Professur für Politische Ökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON). Trotz zahlreicher Angebote von anderen Universitäten blieb sie dem KIT seither treu.

Ein übergreifendes Thema ihrer Forschung war das Zusammenspiel von Märkten und Moral. Inhaltlich bildeten die von Nora Szech bearbeiteten Themen ein weites Spektrum ab. Sie forschte zu Fragestellungen der Diversität, der Gesundheit, insbesondere zu gesellschaftspolitischen Maßnahmen in Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch zu den Determinanten von Essverhalten, zu Fragen des Tierwohls, der politischen Teilhabe und Bürgerbeteiligung, sowie allgemein zur Rolle von moralischen Aspekten in individuellen und kollektiven Entscheidungen.

Sie kombinierte verschiedene Methoden

In vielen dieser Themengebiete war Szech Wegbereiterin für weitere Forschungsarbeiten. Charakteristisch für ihre wissenschaftliche Arbeit war die kunstvolle Kombination verschiedener Forschungsmethoden. Sie war nicht nur in der ökonomischen Theorie, sondern auch in der empirischen Forschung bestens ausgewiesen. Die empirische Validierung theoretischer Modelle war ihr sehr wichtig und sie bediente sich dabei in sehr versierter Weise einer Vielzahl von Methoden, von Labor- und Feldexperimenten über empirische Feldstudien bis hin zur statistischen Analyse von Daten aus sozialen Netzwerken.

Nora Szech war Mitglied zahlreicher akademischer Gesellschaften und Vereine, unter anderem als Fellow des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und des CESifo Research Network. Sie war Mitglied des Theoretischen Ausschusses des Vereins für Socialpolitik, in dem sie sich auch jahrelang um die Frauenförderung bemüht hat. Sie war Trägerin des Promotionspreises der Universität Bonn, des Reinhard-Selten-Preises des Vereins für Socialpolitik und mehrfache Preisträgerin von Lehrpreisen sowohl an der Universität Bonn als auch am KIT. Capital zeichnete Szech im Jahr 2018 als Mitglied der „Top 40 unter 40“ im Bereich Wissenschaft und Gesellschaft aus.

Mit ihrer breiten Expertise im Bereich der Verhaltensökonomie war Nora Szech auch äußerst erfolgreich in der Einwerbung von Forschungsmitteln. An zahlreichen aktuellen Forschungsinitiativen der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften war sie maßgeblich beteiligt.

Sie konnte mitreißen und inspirieren

Praktische Relevanz ihrer Forschung und Wissenschaftskommunikation lagen Nora Szech besonders am Herzen. Sie hat sich regelmäßig mit fundierten Beiträgen zu aktuellen Themen in den Medien zu Wort gemeldet und an zahlreichen öffentlichen Paneldiskussionen teilgenommen.

Bei allem wissenschaftlichen Erfolg war Nora Szech eine äußerst angenehme und allseits beliebte Kollegin. Ihre Begeisterung für akademische Forschung und deren Anwendung auf gesellschaftliche Fragestellungen sowie ihre außergewöhnliche Fähigkeit, andere dabei mitzureißen und zu inspirieren, werden den Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Studierenden der Fakultät in lebhafter Erinnerung bleiben.

Mit Nora Szech haben das Institut für Volkswirtschaftslehre, die KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und das gesamte KIT eine herausragende Forscherin und engagierte Kollegin verloren. Der Elan, mit dem sie ihre zahlreichen akademischen Projekte verfolgte, wurde jäh durchbrochen. Wir werden Nora Szech schmerzlich vermissen. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Angehörigen.

Prof. Dr. Clemens Puppe im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Volkswirtschaftslehre (ECON) und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)

Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftstheorie an der Universität Karlsruhe