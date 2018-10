Wer kennt sie nicht, die Angst vor dem Versagen gepaart mit dem unbedingten Willen, es sich und anderen nach einem Schicksalsschlag oder einer Krankheit wieder beweisen zu müssen? Gerade Leistungsträger in Unternehmen stimmt die Rückkehr in den Job nach einer Zwangspause im ersten Moment euphorisch – endlich darf man wieder arbeiten, sich mitteilen, Aufgaben übernehmen und sich messen. Doch oftmals ist der berufliche Wiedereinstieg nach einer unfreiwilligen Pause entmutigend. Der ehemalige Selbstwert und das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind im Keller und die eigenen Sorgen um Arbeitsbelastung & Co. sind hoch und vor allem unteilbar.

Nicht ganz! Denn Reden und vermeintlich Schwäche zeigen hilft, zumindest in dosierten und vor allem selbst gewählten Informations- und Arbeitseinheiten. Als ehemaliger Spitzensportler und Unternehmer mit überstandener maligner Erkrankung weiß ich, wovon ich spreche, wenn ich Klienten aus Unternehmen und Profisport nach Verletzungs- und Erkrankungsphasen wieder fit mache für den Wiedereinstieg. Es gibt nachhaltige Tipps und Strategien, wie man nach Schicksalsschlägen in die Arbeit zurückkehren kann – ganz ohne Angst und Selbstzweifel!

#1 Sie sind Ihr eigener Kommunikations-Chef

Natürlich fragen Sie sich: „Wie werden die Mitarbeiter oder Kollegen reagieren, wenn man wieder seinen Platz einnimmt, aber vielleicht mit reduzierter Stundenanzahl einsteigt? Gibt es mitleidige Blicke oder den erhofften Support? Wie geht man mit möglichen Zweifeln zur eigenen – oftmals noch verminderten – Leistungsfähigkeit um? Wie reagiere ich darauf, wenn ich direkt auf meine Erkrankung angesprochen werde?“ Je früher Sie sich mit den Fragen Ihres direkten beruflichen Umfelds befassen, umso besser! Sie selbst legen fest, was gebe ich von mir und meiner Krankheit, meinem Schicksalsschlag preis und was nicht. Das ist wichtig.

Hier hilft ein Grundsatz der Unternehmenskommunikation: Halten Sie sich an Ihre Message, schweifen Sie nicht ab, „simply stick to your story“ – denn Ausschmückungen, elaborierte Erklärungen helfen nicht beim beruflichen Wiedereinstieg. Natürlich sorgen sie für Verständnis und Mitleid – doch brauchen Sie das am Arbeitsplatz? Verständnis ja, doch Mitleid weniger. Das bringt weder Sie noch Ihr Team, die Kollegen und schon gar nicht das Arbeitspensum voran.

#2 Sie sind Ihr eigener Mental-Coach

Natürlich gibt es betriebliche Wiedereingliederungsmaßnahmen in einem Angestelltenverhältnis. Doch selbst wenn Sie dieses wahrnehmen oder als Chef ohnehin wieder an Ihren alt angestammten Platz zurückkommen, tragen Sie ein Paket mit sich, nämlich das des eigenen Traumas der Krankheit, die Angst vor einem Rezidiv, einem Rückschlag. Wie schaffen Sie es mental fit zu sein, Leistung zu erbringen und dennoch mit dieser emotionalen Angst im Nacken umzugehen? Welche Techniken bieten sich an, um seine Psyche zu festigen und im Job präsent sein zu können?

Testen Sie schon vor dem Wiedereinstieg verschiedene Methoden. Seien Sie experimentell – genau das, was Sie im Beruflichen eher meiden – nur wer offen ist für mentale Stützen – Meditation, Akupunktur, Qi Gong, Psychotherapie, Autogenes Training – wird seine mentale Stütze finden.