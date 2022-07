Francine von Finck gehört zu den Newcomer-Überfliegern unter Deutschlands Superreichen. Sie stieg dank eines Familienvermögens von 8,4 Mrd. Dollar auf Platz 254 in das Ranking ein. Sie und ihre vier Kinder erbten das Geld den Angaben zufolge im November 2021 von ihrem Mann August von Finck. Dessen Großvater hatte 1870 die Privatbank Merck Finck gegründet. August von Finck verkaufte das Unternehmen sowie Anteile an der Allianz 1990 an die Barclays Bank und legte das Geld an. Das Foto aus dem Jahr 2008 zeigt Francine von Finck an der Seite ihres verstorbenen Ehemanns.