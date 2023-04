#9 MacKenzie Scott

Als „halsbrecherisch“ umschreibt „Forbes“ das Tempo, mit dem MacKenzie Scott sich großer Teile ihres Vermögens entledigt. Sie hatte 2019 bei der Scheidung von Jeff Bezos vier Prozent der Amazon-Aktien erhalten. Kurz darauf stieg sie mit einem Vermögen in Höhe von 36,1 Mrd. Dollar auf Platz vier in die Rangliste der reichsten Frauen ein. Daraus wurden nun 24,4 Mrd. Dollar und Platz neun (Platz 60 im Gesamtranking). Die 52-Jährige hat den Angaben zufolge bislang mehr als 14 Mrd. Dollar an rund 1600 gemeinnützige Organisationen gespendet.

