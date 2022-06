Indien konnte 26 neue Milliardäre verzeichnen und kam mit 166 Superreichen im Länder-Ranking von „Forbes“ auf den dritten Platz. Der Subkontinent stellte zudem erneut mit Mukesh Ambani den reichsten Mann in Asien. Er belegte wie im Vorjahr Platz zehn der Gesamtliste. „Forbes“ schätzte das Vermögen des Vorstandsvorsitzenden des indischen Mischkonzerns Reliance Industries (Öl, Gas, Telekommunikation, Einzelhandel) zum Stichtag auf 90,7 Mrd. Dollar. Gemessen an der Zahl der Milliardäre landete Indien jedoch weit abgeschlagen hinter der Nummer eins in Asien.