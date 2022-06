20 Plätze nach oben auf Rang 48 ging es für Jim Simons. Dafür reichte dem US-Hedgefunds-Manager im mauen Milliardärs-Jahr ein leichter Vermögensanstieg von 24,6 auf 28,6 Mrd. Dollar. Der 83-Jährige gründete 1982 Renaissance Technologies, das laut „Forbes“ Vermögenswerte in Höhe von rund 55 Mrd. Dollar verwaltet. Simons studierte Mathematik am Massachusetts Institute of Technology und machte seinen PhD an der University of California, Berkeley. Seine Grundlagenforschung fand unter anderem in der Stringtheorie Anwendung. Simons' gemeinnützige Organisation Math for America fördert die Einstellung hoch qualifizierter Mathematiklehrer an weiterführenden Schulen in New York City.