#3 Indien

Hinter den Superreichen in Indien liegt ein bewegtes Jahr. Zwar stieg ihre Zahl im „Forbes“-Ranking von 166 auf 169, was erneut Platz drei bedeutete. Dennoch sank das Gesamtvermögen der Superreichen um 75 Milliarden Dollar. Hauptursache waren die Vorwürfe des Betrugs und der Börsenmanipulation an Gautam Adani von der Adani Group. Der Patriarch des Konglomerats mit besten Verbindungen zur Staatsführung stürzte infolge des Skandals und dem Crash an den Börsen von 90,0 auf 47,2 Mrd. Dollar ab. Adani hat die Vorwürfe bestritten. Er kam in Indien aber immer noch auf Platz zwei. Neue Nummer eins wurde Mukesh Ambani vom Energiegiganten Reliance Industries (83,4 Mrd. Dollar).

