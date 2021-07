Was haben smarte Blumentöpfe, ein Anti-Heuschnupfen-Gerät und der „Womanizer“ gemeinsam? Diese und über hundert weitere Erfindungen hat sich Michael Lenke patentieren lassen. Im Podcast spricht er über seine größten Erfolge und Fehlschläge

Mehr als hundert Patente hat Erfinder Michael Lenke anmeldet. Dazu zählen unter anderem Frühwarnsysteme für Erdbeben, Anti-Heuschnupfen- und Anti-Tinnitus-Geräte. Die Ideenschmiede hat sich finanziell gelohnt. Denn allein der „Womanizer“ brachte rund 10 Mio. Euro ein. Dabei sei das Feedback zu der Zeit eher durchwachsen gewesen, so Lenke. „Alle haben uns für verrückt gehalten“, sagt er im Podcast „Meine erste Million“. Der Durchbruch gelang Lenke mit dem „Happy Bonsai“-Verfahren. „Das war ein System zur Verkleinerung von Pflanzen“, sagt der Erfinder. Diese Erfindung machte Lenke bereits mit 27 Jahren zum Multimillionär.

Peter Maffays Vater habe ihm damals in der Ausbildung die Grundlagen des Maschinenbaus beigebracht. „Das war gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe alles gelernt“, sagt Lenke. „Nach ein paar Jahren habe ich gesagt, jetzt werde ich Erfinder.“ Das sei eine große Chance für ihn gewesen. Er sei in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und erfuhr als Flüchtlingskind viel Fremdenhass. „Das war die Hölle, die ich keinem wünsche“, so Lenke. „Das tut mir immer noch weh.“

Als Erfinder stets „neugierig und offen sein“

Der Erfindergeist sei ihm in die Wiege gelegt worden: „Das ist meiner Meinung nach eine Begabung, die man nicht lernen kann. Man kommt so auf die Welt.“ Wichtig sei, dass man neugierig bleibe, offen sei und sich für vieles interessiere. Dazu komme dann das „Quäntchen Glück“, sagt er im Podcast. „Ich kenne viele Erfinder die tolle Sachen entwickelt haben und nichts damit verdienen.“

Lenke erinnert sich an seinen größten Misserfolg: Ein Verkehrssicherheitssystem, das bereits am Start scheiterte. „Das war eine große Entwicklung, bei der ich eine Million versenkt habe“, gesteht er. Es habe kein Gesetz und keine Verordnung gegeben, um dieses Gerät für den Straßenverkehr zuzulassen. „Dann mussten wir das ganze Projekt in die Mülltonne werfen.“ Seine Frau Brigitte verrät: „Nach diesem Projekt wollte er nichts mehr erfinden.“

Doch er tüftelte weiter. Welchen Luxus sich Lenke heute leistet und welche Rolle seine Frau Brigitte bei den Erfindungen spielt, erzählt er in der neuen Folge des Podcasts „Meine erste Million.“

