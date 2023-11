von Andrea Bittelmeyer Die ehemalige Schauspielerin Patricia Thielemann hat 2004 viel riskiert und ihre Firma Spirit Yoga gegründet. Das Risiko hat sich gelohnt: Das Angebot schlug sofort ein

Frau Thielemann, Sie haben zehn Jahre lang als Schauspielerin in den USA gearbeitet. Wie sind Sie zum Yoga gekommen?

Was ich in der Schauspielerei gesucht hatte, habe ich im Yoga gefunden: die Einheit von Körper, Geist und Seele, sich nicht länger zerrissen zu fühlen, sondern zentriert, geerdet und klar. Yoga ist meine wahre Berufung.

Sie haben vor 20 Jahren ein großes Yogastudio in Berlin eröffnet. War das nicht riskant?

Auf jeden Fall, denn ich hatte einen hohen Kredit aufgenommen. Aber das Angebot wurde sehr gut angenommen. Viele Schauspieler, Politiker und Journalisten haben nebeneinander ihre Matten ausgerollt.