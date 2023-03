von Victoria Robertz Matthias Aumanns Unternehmensberatung ist laut Ranking der „Financial Times“ eins der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Im Erste-Million-Interview spricht er über seine ungewöhnliche Erfolgsstrategie und den Wert von Statussymbolen

CAPITAL: Herr Aumann, in einem Werbevideo für Ihre Unternehmensberatung „Mission Mittelstand” mimen Sie den James Bond. Was soll das?

MATTHIAS AUMANN: Meine Mission ist, den Mittelstand positiv zu verändern. Unternehmen produzieren Wohlstand für die Gesellschaft, deshalb habe ich eine hohe Sinnhaftigkeit in meinem Tun.

Und wen möchten Sie retten?

Mir geht es gerade um die kleinen mittelständischen Unternehmen und diejenigen, die sich aufgrund ihrer Leidenschaft selbstständig machen. Ein Tischler ist zwar gut im Tischebauen, aber nicht unbedingt ein guter Unternehmer. Diesen Menschen helfe ich dabei, ihr Unternehmen erfolgreicher zu machen.