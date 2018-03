Als mir 1984 in Goldmans Rohstoffteam die Verantwortung für Vertrieb und Handel übertragen wurde, war das eine große Sache für mich. Während meines ersten Monats in diesem Job waren die Ergebnisse nicht gerade rosig. Als ich meinen Chef um Hilfe bat, fragte er mich: „Was sollten wir deiner Meinung nach dagegen tun?“ Ich wollte zeigen, dass ich mich voll in der Gewalt hatte, und antwortete ihm mit dieser Chuck-Yeager- Stimme – Sie wissen schon, wie in Der Stoff, aus dem die Helden sind –, mit einer Überdosis an künstlichem Selbstvertrauen, und ich habe wirklich eine tolle Vorstellung gegeben. Er sagte, „Okay, das ist eine gute Idee.“

Es war schlau von ihm, mich nach meiner Meinung zu fragen, anstatt mir zu sagen, was ich tun sollte. Er wusste, dass es mein Selbstbewusstsein stärken würde, wenn mein Plan funktionierte. Und wenn nicht, wäre es nicht so schlimm für mich, weil er meinen Vorschlag abgesegnet hatte. Als ich sein Büro verlassen wollte und schon fast an der Tür war, sagte er: „Nur noch eines. Warum gehst du nicht kurz in die Herrentoilette und hältst das Gesicht unter kaltes Wasser? Du siehst ganz grün aus.“

So habe ich zwei Dinge gelernt: Erstens ist es gut, deine Mitarbeiter nach ihrer Meinung zu fragen, bevor du deine eigene äußerst. Und zweitens wird die Art und Weise, wie du dich unter Stress verhältst, deine Mitarbeiter immer sehr stark beeinflussen.