von Frank Arnold Schnelllebigkeit und Langlebigkeit sind kein Widerspruch. Erfolgreiche Unternehmen verbinden Innovation und regelmäßige Neuheiten mit Langlebigkeit. Das beste Beispiel hierfür ist Apples iPhone

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works”, sagte Steve Jobs einmal, und Tim Cook, der Apple-CEO, gibt sich Mühe, diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden.

Spricht man über „Design“, fällt der Name Apple fast automatisch und die meisten denken an die ansprechende Gestaltung. Natürlich ist der Auftritt von Apple, aber auch das Äußere von Mercedes, UBS, Lufthansa, Nike oder Sony perfekt, aber diese Unternehmen zeichnet nicht nur ihr „Aussehen“ aus. Sie alle haben eine emotionale Bindung der Kunden an die Marke geschaffen und liefern Produkte, die durch exzellenten Kundennutzen überzeugen.

Dass die Produkte und Dienstleistungen von Beginn an zur absoluten Zufriedenheit funktionieren, ist ein, wenn nicht das zentrale Merkmal aller gut geführten Unternehmen. Es gibt zwar keine Garantie, dass dies beim ersten Anlauf gelingt, aber der Anspruch ist in jedem Fall sehr hoch. Bei den exzellent geführten Unternehmen erscheint er sogar fast unerreichbar. Genau dieser hohe Anspruch ist es, der eine Unternehmenskultur entstehen lässt, die es wirklich verdient, „professionell“ genannt zu werden.

Große Ziele und ein hoher Anspruch führen aber nicht nur zu qualitativ besseren Produkten und Dienstleistungen, sondern auch zu Organisationen, die exzellent geführt werden – anders sind nämlich diese großen Ziele gar nicht zu erreichen.

Schnelllebigkeit versus Langlebigkeit – kein Widerspruch

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und dennoch gibt es immer wieder Produkte, die mit ihrer Langlebigkeit überraschen. Jetzt gibt es wenige Produktkategorien, die durch Innovation so stark gekennzeichnet sind wie die Elektronikindustrie. Kaum hat man ein neues Produkt einige Monate im Gebrauch, wird schon über den Nachfolger spekuliert.

Ein Erfolgsrezept ist aber, Innovation und regelmäßige Neuheiten mit Langlebigkeit zu verbinden. Man könnte meinen, dass die Langlebigkeit dem erfolgreichen Absatz von neuen Produkten im Wege steht. Das Gegenteil ist aber der Fall: Langlebigkeit erzeugt vor allem zufriedene Kunden. Diese bleiben treu und kaufen im Idealfall sogar weitere (langlebige) Produkte der gleichen Marke. Zusätzlich entsteht eine positive Mund-zu-Mund-Propaganda, die weitere Käufer anzieht. Im besten Fall entsteht ein sich verstärkender Kreislauf.

Schauen wir mal auf die Strategie von Apple bei iPhones anhand der historischen iOS Kompatibilität über die verschiedenen Modelle:

Ein iPhone (im Grunde ein Produkt aus einer sehr schnelllebigen Produktkategorie) ist über rund sieben Jahre immer noch mit dem neusten Betriebssystem ausgestattet und „aktuell“. Die Einschränkungen nach der langen Nutzungsdauer wie Geschwindigkeit und Batterielaufzeit sind mir natürlich bewusst. Aber der Produktlebenszyklus ist doch für diese Produktkategorie bemerkenswert.

Als Beispiel schauen wir auf das iPhone 6s, das im Jahr 2015 vorgestellt wurde: Damals war das iOS 9 aktuell, die neunte Version des mobilen Betriebssystems iOS von Apple. Es wurde im Sommer 2015 auf der Worldwide Developers Conference angekündigt und kam im September des Jahres auf den Markt. Bis zum iOS 16, das am 6. Juni 2022 vorgestellt wurde, wurde das iPhone 6s durch das jeweils aktuelle mobile Betriebssystem unterstützt.

Langlebigkeit als Strategie für zufriedene Kunden

Hier geht es nicht um Werbung für das iPhone – ich selbst nutzte Samsung und Apple Produkte –, sondern um das Bewusstsein, dass Langlebigkeit viel mehr im Zentrum der Diskussion der Unternehmensstrategie stehen sollte. Jeder Unternehmer und jedes Top-Führungsteam kann die Frage stellen: „Was müssen wir tun, damit unsere Produkte oder Dienstleistungen länger genutzt werden können?“

Frank Arnold: Der beste Rat – Lernen von Denkern und Machern, 288 Seiten, gebunden, 20,00 Euro, ISBN: 978-3-86881-868-0, Blick ins Buch

Wer jemals ein paar richtig gute Schuhe gekauft hat, weiss, über wie lange Zeit man sich an hoher Qualität freuen kann.

Natürlich steht dahinter die Frage „Wie können wir unseren Kunden mehr Nutzen bieten?“. Ich habe über letzten mehr als 20 Jahre immer wieder Unternehmer beobachten dürfen, die absolut unnachgiebig diese Frage in den Mittelpunkt gerückt haben. Das Interessante ist dabei folgendes: Die Frage bleibt zwar immer gleich, aber die Antwort ändert sich immer wieder – und vor allem immer häufiger, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt Zusatznutzen zu stiften.

Meine Empfehlung ist: Haben Sie keine Angst, eine gute einfache Frage immer wieder zu stellen. „Wie können wir unseren Kunden mehr Nutzen bieten?“ ist eine zeitlose Frage erfolgreicher Unternehmer. Diesem Vorbild kann man für eigenen Erfolg leicht folgen.

Insights für unternehmerischen Erfolg:

“Design is how it works.“ – Was können Sie tun, um Ihre Produkte und Dienstleistungen ein kleines bisschen besser zu machen?

Was können Sie tun, um die Langlebigkeit Ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu verbessern?