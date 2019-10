2 Italien

Heerscharen von Urlaubern träumen vom Leben in Italien. Die Realität sieht leider anders aus. Das liegt unter anderem an der Wirtschaftsmisere. Kein Land schnitt in der Kategorie „Arbeitsleben“ schlechter ab. Bei den persönlichen Finanzen konnte Italien nur zwei Länder hinter sich lassen. Selbst das gute Wetter ändert wenig daran, dass die Lebensqualität in Italien nicht einmal mittelmäßig ist (Platz 49). Hinzu kommt die Feindseligkeit der Einheimischen. „Die Leute sprechen nur Italienisch und zeigen kein Interesse an Ausländern“, kritisierte ein deutscher Expat.