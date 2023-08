Länder mit dem kleinsten und Länder mit dem größten öffentlichen Sektor

#30 Südkorea

In allen OECD-Ländern wurden durchschnittlich rund 19 Prozent aller Beschäftigten vom Staat bezahlt. Nur halb so viel waren es zuletzt in der Südkorea. Sie belegte mit knapp neun Prozent Platz 30. Ein Faktor dürfte hier auch die Dominanz privater Konglomerate wie Samsung und LG in der koreanischen Wirtschaft sein. Sie übernahmen früh mit Unterstützung der Regierung halbstaatliche Aufgaben. In anderen Ländern wurde hingegen ein starkes Geflecht aus Staatsbetrieben mit der Zeit immer stärker privatisiert. Dieser Effekt trägt auch dazu bei, dass Deutschland im Bürokratie-Ranking gleich hinter Korea liegt.

