Gary Wang ist 2022 neu in den Club der Dollar-Milliardäre vorgestoßen. Der Mitgründer der Kryptowährungsbörse FTX debütierte mit 5,9 Mrd. Dollar auf Platz 431 im „Forbes“-Ranking. Der 28-Jährige ist Chief Technology Officer des Unternehmens, das er 2019 mit der Nummer zwei dieser Liste gründete. FTX kam im Januar 2022 auf eine Marktbewertung von 40 Mio. Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Wang hält den Angaben zufolge 16 Prozent am globalen Geschäft von FTX. Der MIT-Absolvent arbeitete zuvor als Software-Ingenieur bei Google und war am Aufbau der Buchungsplattform Google Flights beteiligt.