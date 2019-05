Lassen Sie Ihr Netzwerk wissen, dass Sie neue Herausforderungen suchen, sich umschauen nach einem neuen Job. Überlegen Sie sich, bei welchem Unternehmen, in welcher Branche Sie gerne arbeiten würden. Definieren Sie für sich, was Sie erreichen wollen.

2. Versetzen Sie sich in den Personalchef

Wenn Sie ein passendes Jobangebot gefunden haben, versetzen Sie sich in die Lage des Personalchefs. Was für Anforderungen wird er an die Bewerber haben? Welche Qualifikationen werden erwartet? Wie können Sie den Job gestalten? Wie ihn ausfüllen? Denken Sie quer. Was können Sie besser machen? Was läuft derzeit Ihres Erachtens nicht so gut? Seien Sie vorbereitet.