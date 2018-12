Sie entscheiden gemeinsam mit den Eltern, führen die Familientradition weiter oder krempeln das Traditionsgeschäft um: Dieser Nachwuchs hat es in sich. Die Familienunternehmer der Jungen Elite 2018

Zum elften Mal zeichnet Capital die „Junge Elite – Top 40 unter 40“ aus. Dahinter stecken beeindruckende Talente, die in der Bundesrepublik etwas bewegen wollen. In der Kategorie Unternehmer finden sich viele junge Menschen, die Verantwortung in der familieneigenen Firma übernehmen.

Eine von ihnen ist Verena Bahlsen. Sie ist die Urenkelin des Gründers der Keks-Dynastie Bahlsen und das jüngste von vier Kindern des heutigen Geschäftsführers. Sie ist beteiligt am Familienunternehmen, verfolgt aber auch ihre eigenen Projekte: In Berlin hat sie das Hermann’s gegründet – ein Forum für Food-Innovationen. Dort will sie nachhaltige und gesunde Lebensmittel erforschen, aber auch neue Produktionsweisen für Lebensmittel finden.

Welche Familienunternehmer es außerdem in die Top 40 geschafft haben, sehen Sie in der Bilderstrecke.