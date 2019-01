Zum elften Mal zeichnete Capital die „Junge Elite – Top 40 unter 40“ aus. Zu ihnen zählen viele junge Talente aus der Finanzbranche. Dazu gehört Stefan Hoops. Der 38-Jährige ist ein Mensch, dessen Tag 30 Stunden haben muss: weltweiter Chef einer der wichtigsten Sparten im Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank, Tausende Mitarbeiter und Kunden, permanent unterwegs, in Frankfurt Familie und drei kleine Kinder, und dann auch noch sportversessen: Ausdauer und Kraft, etwa Boxen. Hoops zeichnet aus, dass er nicht nur in Zahlen denkt, sondern auch die politische Dimension seiner Branche sieht.

Das ist der Nachwuchs aus dem Finanzsektor:

Alexandra Auer, 39, Geschäftsführerin bei der Vermögensverwaltung Allianz Asset Management

Marco Streng, 29, Gründer der Cloud-Mining-Firma Genesis Mining. Das Unternehmen schürft für etwa zwei Millionen Kunden rund zehn Prozent aller Bitcoins und fast ein Viertel der Ethereum-Coins weltweit, berichtete "Business Punk" im Oktober 2018.

Johanna Barr, 38 ist Managing Director beim Private-Equity-Haus Advent International. Das Unternehmen ist in Deutschland unter anderem an der Parfümerie-Kette Douglas beteiligt

Ludwig Ensthaler, 34, ist Partner der Risikokapitalfirma Global Founders Capital. Gegründet hat das Unternehmen unter anderem Rpcket-Internet-Chef Oliver Samwer.

Jutta Steiner, 35, ist Gründerin und CEO der Blockchain-Firma Parity Technologies.

Stefan Hoops, 38, ist , Chef des Global Transaction Banking bei der Deutschen Bank

Katharina Weghmann, 38, ist Associate Partner und Head of Integrity Services bei der Unternehmensberatung Ernst & Young - kurz EY.

Florian Kainzinger, 36, ist Gründer des Risikokapitalgebers Think Health Ventures. Das Unternehmen investiert in Start-ups aus dem Gesundheitswesen.

Nora Szech, 38, Nora Szech ist Inhaberin des Lehrstuhls für Politische Ökonomie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Ihr Forschungsgebiet ist Markt- und Wettbewerbsdesign.

Marie-Luise Sessler, 34, ist Leiterin Innovation der Frankfurter Sparkasse. Sie ist ist Gründerin des Innovation-Lab des Kreditinstituts.

Tobias Berg, 38, ist Professor für Finanzintermediation an der Frankfurt School. Seine Schwerpunkte sind Risikomanagement, Bankenregulierung und reale Effekte der Finanzintermediation.

Ufuk Boydak, 32, ist Vorstandsvorsitzender des Aktienfondsspezialisten Loys

Saskia Bruysten, 38, ist Gründerin und CEO von Yunus Social Business, das Sozialunternehmen in Albanien, Brasilien, Haiti, Togo und Tunesien finanziert.

Daniel Klier, 37, ist Strategie- und Nachhaltigkeitschef der britischen Großbank HSBC.

Erik Podzuweit, 37, ist Gründer und Geschäftsführer der digitalen VermögensverwaltungScalable Capital.

David Stadelmann, 36, ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Bayreuth.

Philipp Sandner, 38, ist Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School.

Stefan Moosmann, 37, ist Managing Director bei dem Private-Equity-Unternehmen CVC.

Unbestechlichkeit, Aufrichtigkeit und Integrität – diese Werte will Katharina Weghmann der Wirtschaft beibringen. Kein einfaches Unterfangen angesichts zahlreicher Korruptions- und Betrugsfälle. Die Finanzkrise 2008 war das einschneidende Ereignis für die ehemalige Werberin. Sie zog nach New York, studierte Ethik und biss sich die Zähne aus bei dem Versuch zu erforsche, was Banker aus der Finanzkrise gelernt haben.

Sie promovierte dann stattdessen über Whistleblower und stellte unter anderem fest, dass 80 Prozent von ihnen bei Skandalen zunächst intern Alarm geschlagen hatten. „Alle wollten den Organisationen helfen“, sagt sie. „Und sie waren so verzweifelt, dass einfach niemand zugehört hat.“ Ihr Wissen zum Thema setzt sie mittlerweile bei Ernst & Young ein. Der Wirtschaftsprüfungskonzern holte sie in den Bereich für Betrugsaufklärung, 2018 wurde sie Associate Partner. Ihre Mission bleibt: mehr Moral in der Wirtschaft.

Eine digitale Währung – dezentral, transparent, revolutionär

Ein weiteres Beispiel für den Nachwuchs in der Finanzbranche ist Marco Streng. Als Mathe- und Physikstudent in München hörte Streng 2011 das erste Mal von Bitcoin. Er war elektrisiert: eine digitale Währung, dezentral, transparent, revolutionär. Und das Beste: Man konnte damit Geld verdienen. Wer hilft, das Transaktionsregister hinter Bitcoin – die Blockchain – fortzuschreiben, wird selbst mit Bitcoins belohnt. Dieses sogenannte Mining aber ist rechenintensiv und wird von Jahr zu Jahr aufwendiger.

Erst schürfte Streng nebenbei auf seinem Laptop, dann machte er ein Business daraus (und schmiss das Studium). Ende 2013 wurde Genesis Mining gegründet, heute versammelt die Firma geschätzt zehn Prozent der global verfügbaren Rechenpower für neue Bitcoins. In Island betreibt Genesis die größte Mining-Farm der Welt – und soll der größte Einzelverbraucher von Strom auf der Insel sein. Die Rechenkapazitäten vermietet Streng an inzwischen zwei Millionen Kunden weiter. Weil er so stetig Umsätze generiert, macht das sein Geschäft deutlich weniger anfällig für die extremen Schwankungen der Kryptomärkte.