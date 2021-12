Ilse Munnikhof

Nachdem sie einen Master in „Ökonomie und Finanzen des Alterns“ und einen zweiten Master in „Versicherungen“ absolviert hatte, begann sie im Oktober 2012 als Finanz-Trainee bei der ING in den Niederlanden. Schnell arbeitete die heute 32-jährige sich dort nach oben und ist mittlerweile Expertise Lead in der Anlageberatung.