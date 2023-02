von Jenny von Zepelin Jochen Kienbaum ist einer der prägenden Unternehmensberater in Deutschland. Im Erste-Million-Interview spricht über eine lukrative Geschäftsidee – und die Freude an moderner Kunst

Herr Kienbaum, Ihr Vater hat die erste Beratungsfirma in Deutschland gegründet. Sie haben den Erfolg also in die Wiege gelegt bekommen?

JOCHEN KIENBAUM: Mein Vater war immer sehr offen und neugierig, er war an Menschen und ihrer Entwicklung interessiert. Das habe ich von ihm bekommen. Am Erfolg musste ich schon selbst mitarbeiten.