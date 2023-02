...am Ende der Top 10 der am häufigsten nachgeschlagenen Jobs auf Xing 2022. Am größten war unter Jobsuchende noch das Interesse am IT-Leiter. Er kam auf Platz acht, gefolgt vom Systemadministrator und dem IT-Support-Spezialisten. Nur ein Beruf schaffte es sowohl bei Unternehmen als auch bei Arbeitnehmern in den die Top 10. Es waren die Berater, die bei Usern auf Platz fünf, bei Unternehmen auf Rang sechs kamen. Stattdessen...