Joachim Kuhn über seine erste Million

von Jenny von Zepelin Corona verdankt der Thermoboxen-Hersteller Va-Q-tec seine Bekanntheit. Gründer Joachim Kuhn verrät im Interview, was er mit seinem ersten großen Geld gemacht hat und warum ein Theater Unterschlupf in seiner Firma gefunden hat

Herr Kuhn, Ihr Unternehmen ist während der Coronapandemie weltweit bekannt geworden. Wie kam das?

JOACHIM KUHN: Wir entwickeln seit über 20 Jahren hochspezialisierte Dämmstoffe und haben auch Transportverpackungen mit Vakuumisolierung entwickelt, in denen wir über mehrere Tage stabile Temperaturen gewährleisten – von minus 70 bis plus 70 Grad. Das wird vor allem für sichere Medikamententransporte benötigt. Wir bieten diese Lösungen bereits seit Jahren an, aber im Frühjahr 2020 kam eine Flut an Aufträgen – erst für die Covid-Tests, dann für die Impfstoffe.