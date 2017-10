Einmal im Jahr ist alles anders. Dann sind angehende Feinoptiker plötzlich Texter,

Mechatroniker Models und Fachinformatiker Werber. Seit einigen Jahren lässt sich Jenoptik immer neue Ideen einfallen, um junge Menschen erst für das Unternehmen zu begeistern – und dann zu binden. Und so kommt es, dass die aktuellen Auszubildenden zum Marketing für die neuen Azubi-Stellen beitragen.

Sie entwerfen Großplakate, Banner und Zeitungsanzeigen. Entwickeln bundesweite Kampagnen, sie formulieren, setzen Akzente und stehen sogar als Testimonials vor der Kamera. Für die Fotos des Photonik-Konzerns aus Thüringen mit der großen Historie, die 1846 mit Carl Zeiss beginnt, werden keine Models gebucht, schon gar keine Stock-Bilder verwendet, es werden ausschließlich die eigenen Auszubildenden abgelichtet. Authentizität zählt.

Aus der Not geboren

Die Idee ist quasi aus der Not heraus geboren. Denn Jenoptik hat ein Problem. Und das heißt: Nachwuchs. Erst führte der Fachkräftemangel dazu, dass beim Optik-Spezialisten aus Jena die eigene Ausbildung bei der Personalstrategie immer wichtiger wurde. Und so durch eine hochwertige und bedarfsgerechte Ausbildung der zukünftige Bedarf an Facharbeitern gedeckt werden sollte.

Doch dann brachen die Bewerberzahler für Ausbildungsplätze ein. Eine Entwicklung, die die meisten Unternehmen kennen – und fürchten. Hatten sich bislang 40 bis 50 Schüler auf eine ausgeschriebene Stelle beworben, seien es derzeit nur noch etwa zehn, sagt Katja Marschner, die bei Jenoptik für die Nachwuchsförderung verantwortlich ist. Der War of Talents beginnt mittlerweile schon nach dem letzten Schulgong.

Dabei ist das Angebot an Lehrstellen so groß wie das Spektrum des börsennotierten Unternehmens mit seinen 3.600 Mitarbeitern an elf Standorten in der ganzen Republik. Von Wedel bei Hamburg im Norden bis nach Villingen-Schwenningen und Augsburg im Süden. Von Essen und Ratingen im Westen, bis in den Osten mit Berlin und eben Jena, der Zentrale. Hinzu kommen Dutzende Vertretungen rund um den Globus.

Jenoptik ist mit den Bereichen Laser- und Materialbearbeitung, Optische Systeme, Industrielle Messtechnik, Verteidigung und Zivile Systeme sowie Verkehrssicherheit breit aufgestellt. 97 junge Frauen und Männer bildet Jenoptik derzeit zu Elektronikern, Feinoptikern, Industriemechanikern, Verfahrens- und Zerspanungsmechanikern, Werkzeugmachern, Mechatronikern und Fachinformatikern, aber auch zu Industriekaufleuten aus. Knapp ein Viertel der Auszubildenden sind weiblich, nur bei den elf Industriekaufleuten, da sind es 100 Prozent.

Mit Jobgarantie

Die Jenaer haben früh erkannt, dass man nicht nur um Spitzenpersonal buhlen muss, sondern bereits um den Nachwuchs. Und wer kann das überzeugender als die eigenen Auszubildenden? So gibt es ein Patensystem unter den Auszubildenden, gemeinsame Projekte und regelmäßige Treffen. Zudem hat das Unternehmen finanzielle Anreize wie ein weiteres Gehalt geschaffen, bietet Lehrgänge jenseits des eigentlichen Betätigungsfeldes wie Sprachkurse an und ermöglicht den Auszubildenden zu Praktika an anderen Standorten des Unternehmens.

Neben der klassischen Ausbildung engagieren sich die Thüringer auch intensiv beim Dualen Studium. Mehrere Abschlüssen werden ermöglicht. „Die Ausbildung zielt ganz klar darauf ab, dass alle Auszubildenden dem Unternehmen erhalten bleiben“, sagt Marschner. Es ist quasi eine Jobgarantie und so sind auch noch alle Auszubildenden der vergangenen Jahre an Bord. Bis auf einen. „Der wollte studieren“, sagt Marschner achselzuckend. „Da kann man nichts machen.“