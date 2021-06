#3 USA

In diesem Ranking wird ein Trend bemerkbar. Deutsche Arbeitnehmer zieht es entweder in ein englischsprachiges Land oder sie bevorzugen ein nahegelegenes Ziel in Europa. Jeder fünfte Befragte (21 Prozent) könnte es sich der Erhebung zufolge vorstellen, für den Job in die USA zu ziehen. Damit verschlechterten sich die Vereinigten Staaten jedoch um zwei Plätze und mussten die Spitzenposition aus der 2018 veröffentlichten Umfrage räumen. Ein Grund könnte die noch unsichere Abwahl des US-Präsidenten Donald Trump gewesen sein. Die Wahl fand im selben Monat wie die Erhebung statt.