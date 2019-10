#1 Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

In keinem Beruf gibt es in Deutschland mehr Auszubildende als im Büromanagement. 70.089 angehende Kauffrauen und -männer in dieser Sparte bedeuteten Platz eins in der Azubi-Rangliste. Der Beruf belegte zudem mit 27.400 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen erstmals auch hier den Spitzenplatz. Zudem konnte kein anderer Ausbildungsberuf in den Top 20 einen höheren Zuwachs verzeichnen (5,3 Prozent).