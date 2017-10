„We are a dog company.“ Mit diesem Selbstverständnis erklärt Google den Bürohund „zum integralen Bestandteil der Firmenkultur“. Mit dem Bekenntnis zum Hund ist Google aber längst nicht allein. Im Hauptquartier von Amazon in Seattle gibt es beispielsweise an jeder Rezeption Leckerlis für die Vierbeiner. Und das dürften nicht wenig sein. 1500 Mitarbeiter haben ihren Hund registrieren lassen und bringen ihn zur Arbeit mit. Typisch Amis? Weit gefehlt.

Im Großraumbüro der Mars Holding in Verden tummeln sich beispielsweise bis zu 20 Hunde gleichzeitig. Bei Werbeagenturen hat der „Agenturhund“ schon fast Kultstatus. Und so sind auch in den deutschen Kreativzentralen von BBDO, Jung von Matt, Scholz & Friends oder Grey Hunde erlaubt. An dem jährlich stattfindenden Aktionstag „Kollege Hund“ nehmen bundesweit bereits mehr als 1000 Unternehmen teil – vom Kleinstbetrieb bis zur großen Versicherung.

Es scheint, als sei die Wirtschaft auf den Hund gekommen. Spätestens seit diverse Studien belegt haben, dass sich ein Hund im Büro positiv auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirkt. Es gibt in Deutschland sogar einen Bundesverband Bürohund, der besonders die gesundheitlichen Aspekte eines Bürohundes für die Mitarbeiter hervorhebt. Der Slogan: „Dog in statt Burn out“.

Einen Anspruch darauf, den Vierbeiner mit zur Arbeit zu nehmen, gibt es freilich nicht. Auch gebietet es der Anstand, mit Vorgesetzten und Kollegen über die Anwesenheit eines Hundes im Büro zu sprechen und auf Ängste oder Hundehaar-Allergien Rücksicht zu nehmen. Doch es gibt gute Gründe, Kollege Hund in den Büroalltag zu integrieren.