Eine Studie von TalentSmart nahm die Topperformer in Unternehmen unter die Lupe. Was macht sie so gut? Das Ergebnis: 90 Prozent der Leistungsträger haben einen ganz eigenen Umgang mit Stress. Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen – schon gar nicht von ihrem Chef . Im Gegenteil.

Der US-Autor Travis Bradberry, ein Spezialist auf dem Gebiet emotionale Intelligenz, hat sich Strategien einfallen lassen, um die nervigen Bosse auszubremsen. Zuerst veröffentlichte er seine Gedanken auf LinkedIn. Bradberry schreibt, dass diese Art von Chefs Gift sind für das Betriebsklima. Mit ihrem rücksichtslosen Verhalten würde sie dem Unternehmen und den Mitarbeitern schaden, indem sie unnötigen Stress verursachen. Bradberry zitiert eine Studie, in der 64 Prozent der Manager einräumen, sie müssten an ihren Management-Skills arbeiten . Ein Offenbarungseid.

Einige Chefs wissen, sie sind keine natürliche Autorität. Deshalb versuchen sie ihre Mannschaft einzulullen, in dem sie auf Kumpel machen. Nach der Arbeit ein Bier, am Wochenende Grillen und den Arbeitstag über im Büro über Kollegen lästern. Sie suchen sich „best buddies“ aus, die ihre Hausmacht stärken sollen, treiben somit einen Keil zwischen die Mitarbeiter. Setzen Sie dem Grenzen. Seien sie freundlich zu Ihrem Boss. Aber lassen Sie sich nicht von ihm vereinnahmen. Schon gar nicht nach Feierabend. Sagen Sie klipp und klar, dass sie Beruf und Freizeit trennen. Natürlich auf eine nette Art und Weise.

3. Der Tyrann

Er ist der Chef und das lässt er raushängen. Immer. Bei jeder Gelegenheit. Er will Ihnen glauben machen, er sei etwas Besseres. Dass er immer Recht hat. Dass können Sie sich nicht gefallen lassen. Suchen Sie die Konfrontation. Aber nicht permanent. Denn dann landen Sie ganz schnell auf der Abschussliste. Wägen Sie die Themen ab, bei denen Sie kontra geben. Stimmen Sie dem Boss bei Nebensächlichkeiten zu. So nimmt er Sie nicht als ewigen Nörgler wahr. Aber in wesentlichen Punkten vertreten Sie Ihren Standpunkt. Hart, aber fair in der Sache.