Der Traumjob ist zum Greifen nahe. Die Vorauswahl haben Sie mit links gemeistert. Beim Vorstellungsgespräch sind Sie souverän. Auf jede Frage haben Sie die richtige Antwort parat. Ihre Erfahrung, Ihre Qualifikation passen perfekt. Sie wollen den Job. Zum Abschluss des Gesprächs mit dem Chef in spe dann der Satz, der Ihnen noch das Genick brechen kann: „Haben Sie Fragen an uns?“

1. Was genau macht Ihr Unternehmen eigentlich?

Ein absolutes „No go“. Ihr Interviewer hat sich auf das Gespräch vorbereitet. Also erwartet er es auch von Ihnen. Sammeln Sie so viele Informationen wie möglich über Ihren potentiellen Arbeitgeber, recherchieren Sie gründlich. So können Sie sich in Position bringen, Ihre besonderen Fähigkeiten anbringen, die Sie für den Job mitbringen. Stellen Sie ruhig kritische Fragen, aber zeigen Sie, dass Sie sich vorbereitet haben.