#10 University of Chicago

Die University of Chicago hat während der Covid-19-Krise ihre Position unter den Spitzenhochschulen der Welt gehalten. Sie kam im Ranking für 2022 wie im Vorjahr auf Platz zehn. Die Universität, an der Barack Obama vor seiner Zeit als US-Präsident Verfassungsrecht lehrte, war 2021 in die Top 10 aufgestiegen. Zuletzt waren dort laut THE 14.895 Studenten immatrikuliert, jeder dritte von ihnen kam aus dem Ausland. Eine Lehrkraft betreute im Schnitt 6,1 Studierende. Das ist ein Verhältnis, von dem deutschen Spitzenuniversitäten nur träumen können.