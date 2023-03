Hochschulen in Europa mit den gefragtesten Absolventen

Die University of Cambridge belegte wie im Vorjahr unter den Hochschulen mit den weltweit begehrtesten Absolventen Platz vier. Sie wurde damit im GEURS-Ranking erneut zur besten Universität außerhalb der USA sowie zur Spitzenreiterin in Europa gekürt. Vor ihr lagen im Gesamt-Ranking das Massachusetts Institute of Technology, das California Institute of Technology sowie die Harvard University.