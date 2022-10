Jobs im Handel, egal mit welchen Gütern, gehören zu den am schlechtesten bezahlten Stellen in Deutschland. Destatis meldete für diesen Wirtschaftszweig (inklusive Autowerkstätten) ein durchschnittliches Jahresgehalt von 50.182 Euro. In Ostdeutschland waren es sogar nur 38.147 Euro. Das entsprach in etwa einem Stundenlohn von 23,80 Euro.