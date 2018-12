@Sony Pictures Television / 6 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Kanada: Nicht eine, sondern zwei eigene Ausgaben der Show werden in Kanada produziert. Eine auf Englisch, eine auf Französisch, also in den beiden offiziellen Amtssprachen. @Sony Pictures Television / 6 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Tschechien: Das Set der tschechischen Ausgabe ist eher einschüchternd als freundlich gestaltet: Es sieht aus wie ein verlassenes Geisterhaus. Zur Ausstattung gehörten anfangs sogar künstliche Spinnweben. @Sony Pictures Television / 6 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Japan: Die erste Version der Show, ausgestrahlt ab 2001, hieß "Tiger des Geldes". Gründer traten dort als Bittsteller auf - und trafen auf herrische Investoren, die Geldbündel demonstrativ vor sich auf dem Tisch stapelten. @Sony Pictures Television / 6 Vorheriges Bild – Nächstes Bild USA: Im Land von Hollywood ist die Investorenbank besonders prominent besetzt. Etwa mit Schauspieler Ashton Kutcher (r.), der hier mit Co-"Shark" Mark Cuban anstößt. Der Eigner des NBA-Teams Dallas Mavericks liebäugelte 2016 mit einer Kandidatur als US-Präsident. @Sony Pictures Television / 6 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Australien: Die Australier mögen ulkige Utensilien. Gründer Oliver Du Rieu (r.) pitchte bei "Shark Tank" 2015 mithilfe eines Pappautos. La Mule, eine Art Blablacar für Backpacker, überzeugte die "Sharks" dennoch nicht: kein Deal. @Sony Pictures Television / 6 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Südafrika: Für eine Premiere sorgte Investor Vinny Lingham (ganz links): 2016 schloss der Südafrikaner den ersten Deal, der nicht in einer Landeswährung, sondern in Bitcoin ausgelobt wurde. Er bot 59 Bitcoin für 20 Prozent an Augmentors, einem Start-up für Virtual-Reality-Games.

