Größte deutsche Familienunternehmen mit einem CEO aus der Familie

#3 Rossmann

Drogerien sind in Deutschland meist Familienunternehmen – und gehören mit diesem inhabergeführten Geschäftsmodell nicht selten zu den besonders umsatzstarken Unternehmen. 1972 eröffnete der Drogist Dirk Roßmann in seiner Heimatstadt Hannover einen „Markt für Drogeriewaren“ und wurde damit laut der Firmenhistorie zum „Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland“. Seine Familie hält laut offiziellen Angaben die Mehrheit an der Handelskette. Mit 40 Prozent ist die A.S. Watson-Gruppe beteiligt. 2021 zog sich der Firmengründer (Jahrgang 1946) aus der Geschäftsleitung zurück. Sprecher der Geschäftsführung wurde sein Sohn Raoul. Dessen Mutter Alice Schardt-Roßmann sitzt ebenfalls in der Geschäftsleitung. Rossmann lag im Ranking mit einem Umsatz von umgerechnet 12,6 Mrd. Dollar international auf Platz 139 und in Deutschland auf Platz 19 der größten Familienunternehmen.

