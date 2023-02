„Großartiger Arbeitsplatz. Gutes Gehalt und gutes Arbeitsumfeld“, lautete laut Glassdoor eine typische Bewertung über Bosch. Nutzer vergaben in neun Bereichen Noten: Gesamtbewertung, Karrieremöglichkeiten, Vergütung & Zusatzleistungen, Kultur & Werte, Vielfalt & Inklusion, Führungsebene, Work-Life-Balance, Geschäftsprognose für die nächsten sechs Monate und „würde den Arbeitgeber einem Freund empfehlen“. In all diesen Kategorien ergab sich am Ende für Bosch der siebte Platz.