Frauenquote im Vorstand: Diese Konzerne sind führend

Eine gleiche Zahl von Frauen und Männern im Top-Management ist das Ziel, aber immer noch in weiter Ferne. Die Allbright Stiftung hat den Frauenanteil in den Vorständen der 160 an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen analysiert. Das Fazit: Mehr als die Hälfte (81) hat noch immer keine einzige Frau auf der obersten Management-Ebene. Am besten sah es bei den großen Dax-Unternehmen aus, so auch bei Continental. Der Automobilzulieferer kam im Frauenquote-Ranking auf Platz neun. Die Stiftung attestierte dem Unternehmen einen Frauenanteil von 40 Prozent im Vorstand und 30 Prozent im Aufsichtsrat. Stichtag war der 1. September 2022. Katja Dürrfeld (Bild) ist Finanzvorständin des Konzerns.