#52 Melanie Kreis, CFO von Deutsche Post AG

Melanie Krei ist eine der zwei deutschen Frauen unter den Fortune 100 Most Powerful Women in Business. Die studierte Physikerin ist seit 2016 CFO der Deutschen Post AG und war maßgeblich am Verkauf der Postbank-Anteile an die Deutsche Bank beteiligt. Sie ist neu in die Liste aufgenommen worden.

