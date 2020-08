#4 Anders Holch Polvsen

In Dänemark ist er der reichste Milliardär, in ganz Skandinavien reicht es für Platz vier. Sein Vermögen verdankt Anders Holch Povlsen maßgeblich der Modebranche. Mit 28 übernahm er das Familienunternehmen Beststeller, das vor allem durch Marken wie Jack&Jones, Only und Vero Moda bekannt ist. Auch im Online-Geschäft ist Holch Povlsen als Anteilseigner von Asos und Zalando beteiligt. Dazu kommen Anteile an Online-Bezahldienst Klarna und am Online-Lebensmittelhändler Nemlig. Traurige Berühmtheit erlangte Povlsen, als drei seiner vier Kinder im vergangenen Jahr bei einem Terroranschlag auf Sri Lanka ums Lebens kamen. Povlsens Vermögen beläuft sich auf 8 Mrd. US-Dollar.