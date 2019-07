#7 Ian und Richard Livingstone

Die Brüder Ian (Bild) und Richard Livingstone kommen laut „Forbes“ gemeinsam auf ein Vermögen in Höhe von 6,2 Mrd. Dollar. 2011 waren es noch 2 Mrd. Dollar. Der Aufstieg gelang dank kluger Immobiliengeschäfte der Livingstone-Firma London & Regional. Zu ihr gehören europaweit mehr als 45 Hotels der Kette Holiday Inn Express. In London darf es hingegen exklusiver sein. Die Brüder investierten in noble Hotels, Apartments und Geschäfte. In Planung sind aktuell Großprojekte in Panama und Kuba.