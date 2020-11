#6 Hamdi Ulukaya

Hamdi Ulukaya ist laut „Forbes“ als Kind kurdischer Milchbauern in der Türkei aufgewachsen. Er zog zum Studium erst nach Ankara und 1994 in den US-Bundesstaat New York. Dort kaufte er 2005 mit einem staatlichen KMU-Kredit eine alte Joghurt-Fabrik und produzierte griechischen Joghurt nach einer Rezeptur, die von seiner Herkunft beeinflusst war. Griechischer Joghurt ist in den USA sehr beliebt und Ulukayas Firma Chobani laut „Forbes“ in diesem Segment der Marktführer. Der 47-Jährige ist mit Louise Vongerichten verheiratet, der Tochter des französischen Starkochs Jean Georges Vongerichten. Ulukayas Vermögen wuchs dem Bericht zufolge von 1,6 auf 1,8 Mrd. Dollar.