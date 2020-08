#6 Ian & Richard Livingstone

Einen Platz nach oben ging es auch für Ian und Richard Livingstone (Foto). Das Vermögen der Brüder wuchs laut „Forbes“ um 200 Millionen auf 6,4 Mrd. Dollar (weltweit Platz 237). Die Geschäfte ihrer Immobilienfirma London & Regional liefen bis zum Stichtag 7. April 2020 offenbar gut. Wie es nach der Corona-Krise aussieht, muss sich zeigen. Denn zum Unternehmen gehören europaweit mehr als 45 Hotels der Kette Holiday Inn Express. In London darf es exklusiver sein. Die Brüder investierten in der Hauptstadt in noble Hotels, Apartments und Geschäfte. In Panama gehören sie mit dem kolumbianischen Milliardär Jaime Gilinski Bacal zu den Bauherren der Luxussiedlung Panama Pacifico.