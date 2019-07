#1 Ma Huateng

Ma Huateng bleibt der reichste Mensch in Asien. Der Chinese – international als Pony Huateng bekannt – ist Gründer und CEO von Tencent, dem größten Internetunternehmen der Volksrepublik. In der aktuellen „Forbes“-Milliardärsliste liegt Ma auf Rang 20, drei Plätze schlechter als im Vorjahr. Auch sein Vermögen verringerte sich, von 45,3 auf 38,8 Milliarden Dollar. Das bedeutet derzeit Platz 20 auf der „Forbes“-Liste der reichsten Menschen weltweit. Ma besitzt Anteile an Tesla, Spotify und der Snapchat-Mutterfirma Snap Inc.