#5 Mark Mateschitz

Eines der erfolgreichsten Crossover aus Wirtschaft in den Spitzensport gelang in Europa Dietrich Mateschitz mit Red Bull. Der Energy-Drink-Hersteller ist im Fußball (u.a. RB Leizpig, RB Salzburg, New York Red Bulls), der Formel 1 (Red Bull Racing, Scuderia AlphaTauri) erfolgreich. Nach dem Tod des Mitgründers erbte sein Sohn Mark den Angaben zufolge 49 Prozent von Red Bull, plus Anteile an den genannten Sportteams. Der Österreicher debütierte mit 34,7 Mrd. Dollar auf Platz 37 des „Forbes“-Rankings. Mateschitz wurde 1992 geboren und ist damit der mit Abstand jüngste Vertreter auf dieser Liste, die von Vertretern der Generation 70-plus dominiert wird.

Mehr