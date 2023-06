Die reichsten Menschen der Welt 2023

#10 Steve Ballmer

Fast die Hälfte der Dollar-Milliardäre im „Forbes“-Ranking war 2023 „ärmer“ als ein Jahr zuvor. In den Top 10 schlug der Negativtrend noch stärker durch. Sechs der reichsten Männer der Welt verloren – zumindest auf dem Papier – an Vermögen, so auch Steve Ballmer auf Platz zehn. Insbesondere sinkende Aktienkurse von Microsoft führten laut „Forbes“ dazu, dass sich das Vermögen des ehemaligen CEO des Software-Konzerns von rund 91 auf 81 Mrd. US-Dollar verringerte. Der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Liste 67 Jahre alte US-Amerikaner stieg damit vom neunten auf den zehnten Platz ab.

