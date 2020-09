 Das sind die reichsten Schweizer

#10 Rudolf Maag und Hans-Peter Wild

Mit einem Vermögen von 2,9 Mrd. US-Dollar teilen sich Investor Rudolf Maag und Capri-Sonne-Chef Hans-Peter Wild (Foto) den zehnten Platz. Maag arbeitete sich beim Pharmaunternehmen Sandoz AG in der Schweiz die Karriereleiter hinauf und wechselte später zum Dentalriesen Straumann. 1990 kaufte er den Geschäftsbereich Medizinprodukte auf und brachte das Unternehmen als Stratec Medical an die Börse. Wild stieg 1974 in das Familienunternehmen Wild Favors ein, zu dem auch die Fruchtsaft-Marke Capri-Sonne gehört. Bis heute ist er Inhaber aller unter Capri-Sonne tätigen Unternehmen. An vielen weiteren Unternehmen hält er Beteiligungen, außerdem gehören ihm zwei Salzburger Luxushotels.