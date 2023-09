von Capital-Redaktion Wer bietet die besten Karrierechancen? Wer engagiert sich für seine Angestellten? Auf der Suche nach den „Attraktivsten Arbeitgebern der Region“ hat Statista Tausende Arbeitnehmer befragt und gemeinsam mit Capital die Sieger gekürt. Einer davon: die Feser-Graf Gruppe

Die Feser-Graf Gruppe gehört mit über 2500 Mitarbeitern in über 60 Betrieben zu den führenden Automobilhandelsgruppen Deutschlands und den größten Ausbildungsbetrieben der Region Nürnberg. Pro Jahr verkauft die Unternehmensgruppe rund 70.000 Fahrzeuge und bietet einen ständigen Fahrzeugbestand von über 6000 verschiedenen Modellen an. Damit ist es der zweitgrößte Autohändler Deutschlands.

Zum Handel mit Fahrzeugen kommen Werkstattservice, Teiledienst, Reparaturfinanzierungen, Autovermietung, Lackierarbeiten, Glas- und Felgenreparaturen, Smart-Repair und Reifeneinlagerungsservice hinzu. So kommen jährlich rund 250.000 Werkstattdurchgänge zusammen. Dafür wird ein breites Spektrum an Mitarbeitenden gesucht: Jedes Jahr bildet das Unternehmen zum Beispiel 130 junge Menschen in 13 Berufen aus.

Zu den Vorteilen, die die Feser-Graf Gruppe seinen Mitarbeitenden anbietet, gehören vor allem gute Aufstiegschancen und eine gute Bezahlung. „Wer seine Arbeit macht hat hier einen sicheren Job. Es gibt auch Gehaltserhöhungen, Boni, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und es gab auch Inflationsprämie“, schreibt ein Nutzer auf der Karriereplattform Kununu. Außerdem sei der Umgang mit älteren Mitarbeitenden ausgesprochen gut. Kritisiert wird an gleicher Stelle zum Beispiel, dass kaum Homeoffice ermöglicht wird. Außerdem sei die Kommunikation durch Vorgesetzte verbesserungsfähig.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Region“ hat Statista 2.500 Arbeitgeber mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern aus 20 Städten und vier Regionen ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 7.500 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, haben im Mai und Juni 2023 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.