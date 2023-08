Das sind die schlimmsten Länder für Expats 2023

#8 Malta

Malta hat 2022 die Flop 10 im Expat-Ranking eröffnet. In diesem Jahr wurde es sogar Platz acht unter den schlechtesten Ländern für Auswanderer. „Expats in Malta leiden am meisten unter der geringen Lebensqualität“, hieß es in der Auswertung zu Platz 51 in dieser Sparte. Nicht viel besser schnitt Malta beim Index „Arbeiten im Ausland“ mit Platz 40 ab. Viele der Befragten fühlten sich unterbezahlt und empfanden ihren Job als wenig sinnerfüllt. Etwas überdurchschnittlich schätzten die Expats in Malta hingegen die Möglichkeit ein, vor Ort Freundschaften zu schließen (49 vs. 43 Prozent).

