Größte Verlierer #1 Schweden

Kein Land hat laut InterNations derart in der Anerkennung von Expats verloren wie Schweden. Das Land lag 2017 noch auf dem 22. Rang. Jetzt reicht es nur noch für Platz 46. Dafür war den Angaben zufolge kein dramatischer Einbruch in einigen wenigen Kategorien verantwortlich. Schweden hat vielmehr in sämtlichen Bereichen verloren. Es gehört jetzt beispielsweise zu den zehn Ländern, in denen das Einleben am schwersten fällt. „Für Nicht-Schweden ist es schwer dazuzugehören“, sagte ein Brite über die „wenig geselligen“ Einheimischen.